В Китае нашли 10 тыс. бамбуковых дощечек для записей возрастом более 2 тыс. лет

Специалисты Института культурных реликвий и археологии провинции Юньнань на юго-западе Китая обнаружили более 10 тыс. дощечек из бамбука, использовавшихся для записей в период династии Западная Хань (202 год до н. э. - 8 год н. э.). Об этом сообщило в пятницу агентство Xinhua, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, на примерно 1,3 тыс. дощечек, извлеченных из-под земли в ходе раскопок в местечке Хэбосо (район Цзиньнин на юго-западе города Куньмин), были нанесены иероглифы. Кроме того, археологи нашли более 800 печатей.

Тем самым, как отмечает агентство, ученые смогли подтвердить, что уже в то время этот регион испытал на себе большое влияние китайского императорского двора. В древности на территории провинции Юньнань находилось государство Дянь (278-109 гг. до н. э.), которое подчинилось Западной Хань.

За последние два года ученые обнаружили в Хэбосо свыше 600 древних исторических объектов. Помимо бамбуковых табличек, археологи нашли там остатки зданий, дымоходов, колодцы, могилы и сохранившиеся участки дорог.

Как рассказал сотрудник института археологии провинции Юньнань Цзян Чжилун, работа по очистке бамбуковых табличек завершена. Затем они будут помещены на хранение и тщательно изучены.