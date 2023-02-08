Компьютерный алгоритм указал на лекарства, которые могут помочь бросить курить

Декстрометорфан, используемый для лечения кашля, потенциально может помогать людям бросить курить сигареты. Об этом сообщает Университет штата Пенсильвания, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Чтобы выяснить это, Дацзян Лю и его коллеги воспользовались базой данных с генетической информацией о 1,3 млн людей. Этот массив исследовался с помощью алгоритмов на основе машинного обучения, который помогает ориентироваться в огромном объеме данных. Исследователи выявили более 400 генов, связанных с курением. Простым примером подобных являются гены, несущие инструкции по производству никотиновых рецепторов или связанные с гормоном дофамином, который заставляет людей чувствовать себя расслабленными и счастливыми. Однако кроме этих генов на восприятие никотина влияют множество других, и исследовательская группа должна была определить роль, которую каждый из них играет в биологических процессах. Исходя из этого, можно выяснить, какие лекарства уже одобрены для воздействия на эти процессы.

Большая часть генетических данных в исследовании получена от людей европейского происхождения, поэтому модель машинного обучения адаптировали для дополнительных 150 000 человек азиатского, африканского или индейского происхождения.

В результате авторы определили как минимум восемь препаратов, которые потенциально могут быть использованы для отказа от курения, например, декстрометорфан, который обычно используется для лечения кашля, вызванного простудой и гриппом, и галантамин, который используется для лечения болезни Альцгеймера. Выводы этого исследования необходимо проверить экспериментально, но в случае успеха врачи смогут предложить людям эффективную терапию для лечения никотиновой зависимости.