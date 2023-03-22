Маленькие звезды могут иметь большие планеты

Звезды гораздо меньше Солнца могут иметь планеты-гиганты по типу Юпитера. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Университетский колледж Лондона.

Газовые гиганты, как и другие планеты, формируются из протопланетных дисков, окружающих молодые звезды. Согласно господствующим теориям, сначала образуются ядра ​​из горных пород, льда и других тяжелых твердых тел. Когда это ядро ​​становится достаточно массивным (примерно в 15-20 раз больше, чем Земля), оно начинает притягивать на себя газ. Однако у звезд с малой массой диски также невелики, и считалось, что они не дают достаточно материала для образования газового гиганта.

Теперь специализированный космический телескоп для обнаружения экзопланет транзитным методом TESS обнаружил систему, в которой это правило нарушено. Всего в рамках работы астрономы рассмотрели 91 306 звезд с малой массой, и в 15 случаях им удалось обнаружить временное потускнение звезды, вызванное проходом газового гиганта по ее диску. В одном из случаев газовый гигант обращался вокруг звезды в пять раз легче Солнца.

В связи с этим ученые предположили, что газовые гиганты образуются не в результате аккреции на ядро, а как следствие гравитационной нестабильности, когда диск, окружающий звезду, распадается на сгустки пыли и газа размером с планету. Если это так, то маломассивные звезды могут иметь очень большие газовые гиганты, в два или три раза превышающие массу Юпитера.