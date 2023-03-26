Парад пяти планет будет видно с Земли

Мир станет свидетелем редкого астрономического явления уже в конце этого месяца. Юпитер, Меркурий, Уран, Марс и Венера выстроятся в одну линию на небольшом участке неба - такое событие называется парад планет. Его будет видно практически сразу после захода солнца 28 марта, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Лучше всего возможно будет разглядеть Меркурий и Юпитер, за ними Венера. Немного хуже будет заметен Марс, а для того, чтобы разглядеть Уран, понадобится бинокль или телескоп. Однако, если вы пропустите это космическое явление, то в следующий раз, но с меньшим количеством планет, такой парад можно будет наблюдать в апреле.