На Луне нашли новый источник воды

Китайские геологи обнаружили воду в стеклянных шариках ударного происхождения, которые аппарат "Чанъэ-5" собрал на поверхности Луны. Возможно, подобные горные породы могут эффективно накапливать и сохранять воду из солнечного ветра на Меркурии или астероидах, пишет SciTechDaily, передает Day.Az со ссылкой на knife.media.

Пик концентрации молекул воды - две тысячи микрограммов на грамм. Такое большое количество жидкости было у границ шариков. Оно падало по мере продвижения к центру. Ученые считают, вода могла накапливаться в породе относительно быстро.

Предполагается, в этих стеклянных сферических частицах может быть от 300 миллионов до 270 миллиардов тонн воды, если учитывать поверхностный слой Луны толщиной до 12 метров.

Сейчас следы воды обнаружены в полярных и более низких широтах спутника Земли, но пока до конца непонятно, откуда она взялась и как распределена.

Ранее на Луне нашли признаки ее земного происхождения.