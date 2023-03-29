На Солнце появились огромные дыры

Дыра в 20 раз больше Земли прорвала поверхность Солнца. Из-за этого на Землю направляются солнечные ветры со скоростью 1,8 млн миль в час, пишет 29 марта Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Известия. Предварительно, они достигнут Земли 31 марта или 1 апреля.

"Ученые внимательно следят за ситуацией, чтобы увидеть, повлияют ли ветры на магнитное поле Земли, спутники и технологии", - говорится в материале.

Две корональные дыры зафиксировала и засняла обсерватория солнечной динамики NASA, изучающая Солнце.

"Корональные дыры - это магнитно-открытые области, которые являются одним из источников высокоскоростного солнечного ветра. Они кажутся темными, если смотреть на них во многих длинах волн экстремального ультрафиолетового света, например, как здесь. Иногда солнечный ветер может генерировать полярные сияния в более высоких широтах Земли", - рассказали в NASA.

Первая дыра была обнаружена 23 марта, она в 30 раз больше Земли. Из-за нее высвободились солнечные ветры, которые 24 марта спровоцировали существенные полярные сияния на юге вплоть до Аризоны, ночью небо было освещено пурпурными и зелеными цветами.