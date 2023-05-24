Переработанный пластик оказался токсичным

Организация Greenpeace заметила опасность для планеты в переработке пластика. Изначально мера считалась одной из тех, которые могут способствовать спасению планеты от последствий изменения климата. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В организации отметили, что пластик в любом виде не совместим с безотходной экономикой. Специалисты сослались на исследования, отметив, что переработанная пластмасса оказалась еще более токсичной, чем ее первичные составляющие - микрочастицы в результате переработки рассеиваются и загрязняют окружающую среду.

"Индустрия пластмасс продолжает продвигать переработку пластика как решение кризиса пластикового загрязнения. Но токсичность пластика на самом деле увеличивается при переработке. Пластику нет места в экономике замкнутого цикла, и ясно, что единственное реальное решение по прекращению такого загрязнения - это резкое сокращение производства пластика", - заявили в Greenpeace.