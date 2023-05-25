Землю накрыла сильная магнитная буря

Мощная магнитная буря накрыла Землю в среду. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, явление достигло пика к утру, но уже к полудню колебания стихнут. Метеозависимые люди почувствуют недомогание и слабость, предостерегли эксперты.

Сильные магнитные бури могут быть причиной нарушения коротковолновой радиосвязи. Буре присвоен уровень G1 - первый из пяти по шкале опасности. Причиной явления стал рост активности вспышек на Солнце. Однако полностью негативные последствия солнечной вспышки исчезнут к 27 мая.