https://news.day.az/unusual/1567370.html Землю накрыла сильная магнитная буря - ВИДЕО
Землю накрыла сильная магнитная буря - ВИДЕО
Мощная магнитная буря накрыла Землю в среду. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, явление достигло пика к утру, но уже к полудню колебания стихнут. Метеозависимые люди почувствуют недомогание и слабость, предостерегли эксперты.
Сильные магнитные бури могут быть причиной нарушения коротковолновой радиосвязи. Буре присвоен уровень G1 - первый из пяти по шкале опасности. Причиной явления стал рост активности вспышек на Солнце. Однако полностью негативные последствия солнечной вспышки исчезнут к 27 мая.
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