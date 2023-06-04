Торговые автоматы в Японии будут раздавать бесплатную еду

В Японии установили специальные автоматы, которые будут предлагать бесплатную еду и воду в случае землетрясения или тайфуна. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Guardian.

Первые два автомата установили в городе Ако, расположенном в регионе, который, по мнению сейсмологов, наиболее уязвим для землетрясения. Автоматы с напитками и продуктами питания поставили возле зданий, отведенных под эвакуационные убежища. Уточняется, что машины автоматически "разблокируются" в случае предупреждения о сильном дожде или приказа об эвакуации после землетрясения силой пять баллов или выше по семибалльной шкале сейсмической интенсивности Японии.

Представитель компании-производителя автоматов заявил, что их машины являются первыми в своем роде в Японии, одной из самых сейсмически активных стран мира, где все более мощные тайфуны в последние годы вызывали массовые наводнения и оползни. Он добавил, что в будущем компания планирует поставить такие автоматы по всей территории страны.