14 забавных и стильных мужчин, показавшие, как по-разному можно использовать бороду

Все привыкли говорить в первую очередь о женской моде. Кажется, что у мужчин - всё намного проще, но не тут-то было! Эти парни переворачивают стереотипы о жёсткой щетине и крошках в бороде. Для них усы и борода - модный аксессуар, который выражает их "я". Даже если они выглядят, как суровые викинги - это не мешает им украсить лицо полевыми цветами или покрасить бороду в яркий цвет! Мы собрали самые креативные решения, которые доказывают, что растительность на лице мужчины - не помеха.

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