НАСА ищет добровольцев для моделируемой годичной миссии на Марс

НАСА ищет кандидатов для участия в своей следующей имитационной однолетней миссии на поверхность Марса. Вторую из трех запланированных наземных миссий под названием CHAPEA планируется запустить весной 2025 года, передает Day.Az со ссылкой на Astronews.

Каждая миссия CHAPEA включает в себя команду добровольцев из четырех человек, живущих и работающих в среде обитания площадью 518 квадратных метров, расположенной в Космическом центре имени Джонсона НАСА в Хьюстоне. Среда обитания, получившая название Mars Dune Alpha, имитирует проблемы миссии на Марсе, включая ограниченность ресурсов, отказы оборудования, задержки связи и другие стрессовые факторы окружающей среды. Задачи экипажа включают имитацию выхода в открытый космос, роботизированные операции, поддержание среды обитания, физические упражнения и выращивание урожая. Отбор экипажа будет осуществляться в соответствии со стандартными критериями НАСА для кандидатов в астронавты.

НАСА работает над долгосрочным присутствием людей на Луне в рамках кампании Artemis, а миссии CHAPEA предоставляют важные научные данные для проверки систем и разработки решений для будущих миссий на Красную планету. Первый экипаж CHAPEA выполнил более половины своей годовой миссии, и НАСА использует исследования, полученные в ходе имитационных миссий, для получения информации о здоровье экипажа и производительности во время марсианских экспедиций.

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