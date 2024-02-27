Супруги посетили за год 135 концертов и установили мировой рекорд
Пара из США посетила 135 концертов за год и установила мировой рекорд, пишет издание UPI, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Тиджан и Мэтью Браун пришли на свой 20 концерт и задались вопросом, смогут ли они установить рекорд в этой дисциплине. По словам супругов, подобные мероприятия дают им энергию и силы на несколько недель вперед.
"Деньги приходят и уходят, но радость, волнение и связь, которые мы почувствовали на этих концертах, останутся с нами на всю жизнь", - уверен Мэтью.
Супруги решили вписать свои имена в Книгу рекордов Гиннесса, поэтому за год посетили 135 концертов, потратив на билеты в общей сложности $18 тысяч. Пара была на выступлении Бейонсе, Сэма Смита и других известных артистов.
Однако Мэтью и Тиджан не собираются останавливаться на достигнутом - впереди еще несколько концертов, на которые у них уже куплены билеты.
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