Супруги посетили за год 135 концертов и установили мировой рекорд

Пара из США посетила 135 концертов за год и установила мировой рекорд, пишет издание UPI, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Тиджан и Мэтью Браун пришли на свой 20 концерт и задались вопросом, смогут ли они установить рекорд в этой дисциплине. По словам супругов, подобные мероприятия дают им энергию и силы на несколько недель вперед.

"Деньги приходят и уходят, но радость, волнение и связь, которые мы почувствовали на этих концертах, останутся с нами на всю жизнь", - уверен Мэтью.

Супруги решили вписать свои имена в Книгу рекордов Гиннесса, поэтому за год посетили 135 концертов, потратив на билеты в общей сложности $18 тысяч. Пара была на выступлении Бейонсе, Сэма Смита и других известных артистов.

Однако Мэтью и Тиджан не собираются останавливаться на достигнутом - впереди еще несколько концертов, на которые у них уже куплены билеты.

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