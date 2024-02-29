Обнаружен древний кальмар-вампир

Палеонтологи из Германии нашли древнего окаменелого кальмара-вампира, возраст которого достигает 183 миллионов лет назад.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Swiss Journal of Palaeontology.

Кальмары-вампиры или вампироморфы - это тип головоногих моллюсков, которые на самом деле теснее связаны с осьминогами, чем с кальмарами. Было обнаружено несколько видов вампироморфов, в том числе несколько вымерших. Они известны своими биолюминесцентными органами и длинными втягивающимися нитями, что отличает их от других кальмаров и осьминогов.

Исследователи изучили окаменелые останки вампироморфа, найденные на месте раскопок в Башараже (Люксембург) в 2022 году, и датировали их ранним юрским периодом. Новый вид был назван Simoniteuthis michaelyi.

Окаменелость находится в отличном состоянии и представляет собой полный экземпляр длиной 38 сантиметров, что позволило палеонтологам провести детальное изучение того, что было когда-то мягкими тканями, например, глазными яблоками и мышцами.

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