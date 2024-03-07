https://news.day.az/unusual/1642995.html Тотальное обледенение на горе в Китае - ВИДЕО
Тотальное обледенение на горе в Китае - ВИДЕО
Тотальное обледенение на горе в китайской провинции Шаньси запечатлели пользователи соцсетей.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Видео, снятое еще 1 марта на горе Чжуфэн, завирусилось сейчас в трендах. Похоже на кадры компьютерной графики из фильма-катастрофы. Но природа, как известно, самый лучший творец.
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