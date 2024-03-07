Тотальное обледенение на горе в Китае

Тотальное обледенение на горе в китайской провинции Шаньси запечатлели пользователи соцсетей.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Видео, снятое еще 1 марта на горе Чжуфэн, завирусилось сейчас в трендах. Похоже на кадры компьютерной графики из фильма-катастрофы. Но природа, как известно, самый лучший творец.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!