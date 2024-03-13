Названы сроки запуска китайской миссии на Марс

Китайская миссия Tianwen-3, в рамках которой планируется доставить с Марса образцы пород, будет запущена в 2030 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующие сроки телеканалу China Central Television (CCTV) назвал старший инженер Китайской академии космических технологий Сунь Цзэчжоу, являющийся главным конструктором миссии Tianwen-1.

По его словам, миссия Tianwen-3 предполагает два запуска тяжелой ракеты Long March 5, в ходе которого планируется доставить к Красной планете четыре аппарата: орбитальный аппарат, спускаемый аппарат, возвращаемый аппарат и установку для пуска последнего с марсианской поверхности.

Для сбора образцов грунта и бурения поверхности на глубину до двух метров предлагается использовать роботизированную руку. Не исключается участие в миссии шестиколесного ровера либо вертолета. Всего на Землю планируется доставить около 500 граммов марсианских пород.