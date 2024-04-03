Археологи нашли древнейшую скульптуру животного

Южноафриканские ученые из Университета имени Нельсона Манделы обнаружили древнейшее изображение животного, созданное руками человека. Им оказалась скульптура голубого ската вида Dasyatis chrysonata из окаменевшего песка, найденная на побережье в 330 километрах от Кейптауна в ЮАР.

Как передает Day.Az, исследование опубликовано в научном журнале Rock Art Research (RSR).

Артефакт находился примерно в 30 километрах от пещеры Бломбос, известной образцами доисторического творчества. Ранее там открыли наскальные рисунки возрастом 77 тыс. и 73 тыс. лет.

Изучение скульптуры показало, что ее создали в среднем палеолите около 130 тыс. лет назад. Ученые подтвердили, что перед ними рукотворный объект, поскольку он обладает почти идеальной симметрией, что нехарактерно для природных образований. Также неизвестный автор выгравировал на своем произведении характерные узоры.

По словам археологов, найденный ими артефакт позволяет проследить развитие древнейшего искусства людей от его истоков, когда далекие предки современных людей переходили от абстрактных форм к изображению существ. Сначала они использовали для самовыражения песок, а затем перешли к наскальным рисункам.

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