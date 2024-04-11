Ученые предупредили об угрозе токсичных прибоев из «вечных химикатов»

Шведские ученые из Стокгольмского университета выяснили, что мировой океан служит источником вторичного загрязнения суши пер- и полифторалкильными веществами (ПФАС), также известными как "вечные химикаты". Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

ПФАС обладают высокой устойчивостью к разложению и могут оставаться в окружающей среде в течение длительного времени, в связи с чем их и называют "вечными". Они используются в различных продуктах, таких как одежда, упаковка пищевых продуктов, пена для пожаротушения и другие.

Согласно результатам исследований, ПФАС способны накапливаться в почве, воде и живых организмах, вызывая различные проблемы со здоровьем, включая нарушения развития у младенцев и рак почек.

В новой работе команда установила, что ПФАС вновь попадают в воздух из разбивающихся о берег волн океана, из-за чего их концентрация в атмосфере более чем в 100 тыс. раз превышает содержание химикатов в морской воде.

"Распространено мнение, что пер- и полифторалкильные вещества стекают с суши в океаны, где остаются растворенными в глубоких океанах на протяжении десятилетий. Но мы доказали, что существует эффект бумеранга: некоторые токсичные ПФАС повторно выбрасываются в воздух, переносятся на большие расстояния, а затем откладываются обратно на землю", - отметил соавтор исследования, профессор Ян Казинс.

По словам ученых, их открытие говорит о повышенной опасности загрязнения прибрежных регионов "вечными химикатами".

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