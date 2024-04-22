Возрастает вероятность столкновений на околоземной орбите

9 апреля NASA сообщило о чрезвычайно близком прохождении российского спутника "Космос 2221" и спутника NASA TIMED, изучающего атмосферу Земли, произошедшем 28 февраля. Первоначальные оценки указывали на расстояние в 20 метров, однако дальнейшее исследование показало, что расстояние было менее 10 метров, что находится в пределах параметров твёрдого тела обоих спутников, передает Day.Az со ссылкой на space.com.

Заместитель администратора NASA Пэм Мелрой выразила обеспокоенность по поводу потенциальных последствий столкновения, которое могло бы привести к образованию значительного количества обломков, угрожающих другим космическим аппаратам и даже жизни человека.

Это не теоретическая ситуация. В августе 2021 года китайский спутник "Юньхай-1-02" был сбит обломком космического мусора, предположительно фрагментом российской ракеты "Зенит-2", которая запустила российский спутник "Целина-2" в 1996 году. Подобные инциденты остаются редкими, однако близкие прохождения, такие как то, которое пережил "TIMED", становятся всё более распространенными из-за переполненности околоземной орбиты.

По данным Европейского космического агентства (ESA), в настоящее время вокруг Земли вращается около 11 500 спутников, из которых 9 000 находятся в рабочем состоянии. Более половины из них принадлежат широкополосной сети SpaceX Starlink, которая в настоящее время насчитывает почти 5800 спутников. Кроме того, на околоземной орбите находится около 36 500 кусков космического мусора шириной не менее 10 сантиметров и более 130 миллионов осколков диаметром не менее 1 миллиметра.

Но это только часть картины. По оценкам ESA, на околоземной орбите находится около 36 500 обломков космического мусора шириной не менее 10 сантиметров и более 130 миллионов осколков диаметром не менее 1 миллиметра.

Даже небольшие осколки могут нанести ущерб спутникам и МКС из-за их высокой скорости. На орбите МКС, на высоте около 400 километров, объекты движутся со скоростью около 28 160 км/ч, что превышает скорость любой пули.

NASA уже много лет работает над решением проблемы космического мусора, в том числе содействуя внедрению такой практики, как пассивация верхних ступеней ракет на орбите - процесс, который включает, среди прочего, выпуск оставшегося топлива для уменьшения их потенциала взрывоопасности. Однако агентство планирует расширить свои усилия, разработав интегрированную стратегию космической устойчивости, первую часть которой НАСА опубликовало в день выступления Мелрой.

"Разработанная под руководством межведомственного консультативного совета, стратегия космической устойчивости фокусируется на достижениях, которые NASA может добиться в измерении и оценке космической устойчивости на околоземной орбите, определении экономически эффективных способов достижения целей устойчивого развития, стимулировании внедрения устойчивых практик с помощью технологий и разработку политики и наращивание усилий по обмену и получению информации с мировым космическим сообществом", - заявили представители агентства 9 апреля.

Стратегия устойчивого развития NASA будет охватывать четыре области: Земля, околоземная орбита, окололунное пространство и глубокий космос. Первый том стратегии, опубликованный 9 апреля, посвящён вопросам устойчивости на околоземной орбите.

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