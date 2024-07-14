На Солнце 14 июля произошло пять мощных вспышек

Ученые зарегистрировали на Солнце пять мощных вспышек 14 июля, одна из них была высочайшего класса Х, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ"), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"14 июля в 05:34 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3738 (S12W39) зарегистрирована вспышка X1.3 продолжительностью 29 минут", - сообщает ИПГ.

Кроме того, в ночь на воскресенье произошли вспышки М5.0, М2.7, М1.7, а утром - вспышка М3.0.

После вспышек уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли, согласно данным космической погоды, находился на уровне R3 (сильно) по шкале из пяти показателей, где самый высокий - R5 (экстремально). В настоящее время, согласно данным мониторинга космической погоды, уровень по шкале R показывает штиль.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

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