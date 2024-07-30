Названы непригодные для жизни в будущем регионы мира

В ближайшие годы в Западной Африке, Южной Азии и на Среднем Западе США станет невозможно жить из-за сильной жары. Регионы мира, которые скоро станут непригодными для людей, назвали ученые из американского Университета Пердью, передает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи провели моделирование на основе данных об изменении климата и волнах аномальной жары на планете. Специалисты спрогнозировали, что в ближайшем будущем человечеству не стоит рассчитывать на похолодание. Температура воздуха продолжит постепенно расти, а в сочетании с высокой влажностью некоторые части мира станут опасными для проживания, поскольку даже ночью у человеческого организма не будет возможности восстановиться от жары.

"Западная Африка и некоторые регионы Южной Азии находятся в числе самых уязвимых, поскольку это территории с высокой плотностью населения и ограниченными возможностями для охлаждения", - отметили ученые. В зоне риска находится и Средний Запад США - там тоже высокая вероятность возникновения влажной жары.

Исследователи допускают, что жителям развитых стран с доступом к технологиям будет легче переносить жару, но ненамного. Сам по себе человеческий организм не обладает высокоразвитой способностью к охлаждению в экстремальных условиях, а сочетание жары и высокой влажности негативно влияет на жизненно важные органы, в том числе на сердечно-сосудистую систему и мозг.

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