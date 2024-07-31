Наден новый тип древесины, способный спасти климат

Международная группа ученых из Великобритании и Польши обнаружила совершенно новый тип древесины в ходе изучения структуры распространенного типа декоративных растений.

Как передает Day.Az со ссылкой на научный журнал New Phytologist (NewPhyt), открытие может помочь в борьбе с выбросами парниковых газов.

Команда проанализировала древесину лириодендронов, или тюльпановых деревьев, растущих в Северной Америке и Юго-Восточной Азии. Оказалось, что на микроскопическом уровне волокна этого вида имеют уникальные особенности, которых нет ни у лиственных, ни у хвойных пород.

Исследователи обнаружили, что два сохранившихся вида древнего рода Liriodendron, широко известные как тюльпановое дерево (Liriodendron tubulipera) и китайское тюльпановое дерево (Liriodendron chinense), имеют гораздо более крупные макрофибриллы, чем их лиственные сородичи.

Команда подозревает, что именно более крупные макрофибриллы в этой "срединной древесине" ответственны за быстрый рост тюльпановых деревьев.

Исследователи отметили, что лириодендроны могут стать основой для плантаций, предназначенных для улавливания углерода из воздуха.