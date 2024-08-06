На Солнце произошли две мощные вспышки

На Солнце зафиксированы две мощные вспышки класса X после серии средних взрывов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом рассказал руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.

"Непрерывная канонада из вспышек М-класса (четвертый уровень по пятибалльной шкале) привела к началу взрывов высшего, пятого уровня. <...> Сразу два подряд таких события сегодня произошли на Солнце. Сначала вспышка уровня X1.7 с максимумом в 16:40 (17:40 по бакинскому времени) и только что второе событие с пиком между 18:30 и 18:50. Предварительный балл второй вспышки - X1.2", - рассказал он.

По словам ученого, первый взрыв был зафиксирован на западном крае солнечного диска, где расположены активные центры, удаляющиеся от Земли. Второй взрыв произошел на восточном крае, где активные центры движутся к нашей планете.

Богачев отметил, что влияние этих вспышек на магнитосферу Земли маловероятно, так как не было обнаружено выбросов плазмы в космос и места взрывов находятся слишком далеко от направления на Землю.

Тем не менее восточные области, где произошла вторая вспышка, движутся в сторону линии "Солнце - Земля" и могут достичь положения, откуда Земля может быть затронута облаками плазмы уже в среду, а с пятницы-субботы - быстрыми частицами.

Специалист предположил, что Солнце постепенно переходит в режим постоянной активности, однако из-за расположения солнечных пятен сложно предсказать, когда этот период закончится. Он также не исключил вероятность того, что вспышки нижнего X-уровня станут обычным явлением каждую неделю.

Важно следить за тем, происходят ли взрывы в зонах влияния на Землю, резюмировал ученый.

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