У человечества закончились возобновляемые ресурсы

Человечество 1 августа 2024 года израсходовало возобновляемые природные ресурсы, сообщила международная исследовательская организация Global Footprint Network (GFN), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Дата, знаменующая собой Всемирный день экологического долга, меняется каждый год. День рассчитывается путем деления объема ресурсов, которые планета может произвести в этом году, на экологический след человечества и умножения на количество дней в году.

Перерасход использования природного капитала - это чрезмерно интенсивная вырубка лесов, эрозия почвы, утрата биоразнообразия и накопление углекислого газа в атмосфере. Ранний срок наступления Всемирного дня экологического долга означает, что человечество использует природу в 1,7 раза быстрее, чем она может восстановиться. Это ставит под угрозу безопасность планеты, ускоряя глобальное потепление.

Впервые Всемирный день экологического долга был рассчитан в 1970 году, тогда он пришелся на 29 декабря. С тех пор этот день наступает все раньше. В 2023 году этот день пришелся на 2 августа, в 2022 году - на 22 июля.

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