Гороскоп на 13 декабря

Сегодня гороскоп особенно хорош для учебы и научного творчества. Ваши интеллектуальные и логические способности в этот день достигнут своего пика, а ход мыслей будет нестандартным. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие! Однако берегитесь, чтобы легкость, с которой вам сегодня дается решение сложных проблем, не вскружила вам голову. Также звезды советуют избегать азартных игр и алкоголя, которые сегодня могут незаметно затянуть в свой опасный омут, в силу чего есть риск совершить много досадных ошибок, передает Day.Az со ссылкой на 1001goroskop.ru.

Овен

Сегодня Овну стоит посвятить разработке планов, особенно тех, которые приятно греют его душу или его кошелек. В любых проектах, связанные с деньгами и разумными способами их потратить, звезды гороскопа предвещают Овну успех, будь то финансовые вложения, решения о расширении бизнеса или планы о том, куда съездить в отпуск. Мозг Овна сегодня обещает работать четко и конструктивно, вырабатывая идеи, чье главное достоинство - практичность.

Телец

Сегодня - день, когда Телец может, если захочет, внести ясность в любой вопрос. Его мозг будет работать четко, позволяя ему анализировать и решать логические задачи. Так что, если Телец захочет в чем-то докопаться до сути, ему достаточно собрать нужное количество фактов - правильные выводы он, как Шерлок Холмс, сумеет сделать сам. Проницательность придаст Тельцу особый шарм в глазах окружающих, и это понятно: ничто так не украшает человека, как дружба с собственной головой.

Близнецы

Звезды гороскопа советуют Близнецам заглянуть в себя и задуматься над тем, не зашли ли они в тупик в каком-то вопросе? Возможно, это так, но Близнецы боятся себе в этом признаться? Неважно, какой области касается вопрос, - дружбы, работы, денег или любви. Время заниматься самообманом прошло, пора взглянуть в лицо фактам. Если, проанализировав события, Близнецы поймут, что зашли не туда, - не страшно. Сегодня хороший день для того, чтобы избавиться от иллюзий и из всех возможных вариантов выбрать правильный путь.

Рак

Сегодня звезды гороскопа советуют Раку узнать какого-то человека получше. Речь не обязательно идет о романтическом знакомстве, этим человеком может оказаться и знакомый, и коллега, и даже случайный попутчик. Сегодня в общении Рак будет руководствоваться логикой, а не эмоциями, так что у него есть шанс узнать максимум информации о ком угодно. Вместо обычного разговора ни о чем Рак может выпытать факты биографии и пристрастия собеседника, а также поделиться своими, выведя отношения с ним на новый виток. В будущем это обещает пригодиться Раку.

Лев

Звезды гороскопа советуют Льву сбежать от суеты, чтобы остаться один на один со своими мыслями - день склоняет его к тому, чтобы прислушаться к себе и переосмыслить свои дела и планы. Философски настроенный Лев сегодня может смело задавать любые вопросы - есть большая вероятность того, что, заглянув в себя, он получит ответ. Не надо бояться даже таких глобальных вопросов, как "Чего я хочу от жизни?", "Куда иду?", "Что делать дальше?". Ответы на них существуют, и в глубине души Льву они уже известны, осталось признаться в этом себе.

Дева

Залог успеха Девы в делах - это умение объективно оценивать свои силы. В течение дня может возникнуть ситуация, когда ей потребуется консультация специалиста. Возможно, Деве не будет хватать информации для работы, а может быть, речь идет о простуде и обращении к врачу. Так или иначе, Деве сегодня следует помнить о том, что одна голова хорошо, а две лучше. Если бы каждый рассчитывал лишь на себя, мы до сих пор жили бы в сырых первобытных пещерах.

Весы

Весы могут испытывать желание как следует подискутировать! Говорят, что любая женщина из ничего может сделать три вещи: шляпку, салат и скандал. Весы же сегодня проигнорируют первые две, сосредоточившись на последней. Их боевой настрой грозит вылиться в споры - сегодня желание Весов доказать окружающим свою правоту будет непреодолимым. Единственный выход для окружающих - это согласиться с аргументами Весов: если их интеллектуальное превосходство признают, Весы будут полностью удовлетворены.

Скорпион

Скорпион способен испытывать неуверенность во всем, за что он берется, и это не лучшим образом отразится на его делах. Даже если все идет гладко, Скорпион способен испытывать массу колебаний! Из-за этого возможны задержки и пробуксовки. Чтобы избежать проблем, Скорпиону сегодня необходимо с самого утра настроиться на активный, деловой лад, начав день с зарядки и контрастного душа. Неуверенность снимет как рукой, а жизнь заиграет новыми красками!

Стрелец

У Стрельца будет шанс взять на себя какие-то новые обязательства, которые принесут ему новые перспективы. Речь может идти о предложении руки и сердца, новом участке работ, новом витке карьеры и т.д. Впрочем, даже если этого не произойдет, сегодня Стрелец может столкнуться с идеей или ситуацией, которая со временем выведет его жизнь на новую высоту. Звезды гороскопа советуют Стрельцу не бояться новых обязанностей и обязательств: овчинка выделки стоит. Тем более, если эта овчинка - целое золотое руно.

Козерог

Козерог сможет, если захочет, блеснуть своими познаниями в любом разговоре! Звезды гороскопа наделяют его общительностью и умением непринужденно демонстрировать собеседнику свою эрудицию. Это позволит ему выгодно себя показать, например, сдать экзамен, покорить своей начитанностью собеседника, провести переговоры, представить новый проект. В интеллектуальном общении Козерогу не будет равных, ну а эрудиция сегодня будет актуальна во всем, даже в любви.

Водолей

Есть большая вероятность того, что Водолей захочет заняться обустройством своего дома или другого личного пространства: машины, дачи, рабочего места. Более того, проснувшаяся в нем хозяйственность потребует немедленно подключить к этому других - сегодня идеи Водолея об обустройстве быта могут отличаться глобализмом, так что своими силами ему не обойтись. Близким Водолея повезет, если он ограничится лишь генеральной уборкой - сегодня со своим размахом он вполне способен затеять и капитальный ремонт.

Рыбы

Душа Рыб будет требовать интеллектуальных и философских бесед, поэтому главной целью для них станут поиски достойного собеседника. Впрочем, даже если Рыбы такового не найдут, звезды гороскопа обещают, что сегодня они все равно реализуют свою потребность в интересном общении. Даже простой дружеский разговор Рыбы способны свести к интеллектуальному спору или азартному состязанию в эрудиции! Рыбы настроены спорить до хрипоты, но важен им будет не столько результат, сколько сам процесс эмоционального обмена мыслями.