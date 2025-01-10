Гигантскую черепаху спасли во время пожаров в Лос-Анджелесе

Гигантскую черепаху по кличке TipToe спасли во время пожаров в Лос-Анджелесе. Об этом передает Day.Az со ссылкой на телеканал NBC News.

"80-килограммовая TipToe была среди участников эвакуации - спасатели выносили ее из задымленного Палисейдс в большом контейнере", - говорится в материале.

Хозяйка животного Кейтлин Дорн сняла для своих 4,5 млн подписчиков в TikTok, как ее семья и животные спасались от огня. После этого она опубликовала в своем аккаунте видео из семейного дома, на котором видно черепаху, завернутую в прожженное огнем одеяло.

Дорн в эфире канала рассказала, что несколько членов ее семьи живут в районе Палисейдс и потеряли свои дома из-за пожара.

"Самое главное, что мы все выбрались, как вы знаете, благополучно и так быстро, как только могли. Ничего не взяли, но очень повезло иметь дом за пределами Палисейдс, потому что мои бабушка и дедушка потеряли свой дом, мои родители потеряли свой дом, мои тетя и дядя потеряли свой дом, все 15 друзей, которым я отправляла смс с просьбой проверить, потеряли свои дома", - добавила она.