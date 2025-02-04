На Солнце произошла мощная вспышка

Мощная вспышка на Солнце M6.17 от скопления пятен AR3981 сегодня совпала с мощный выбросом солнечных нитей, во время которого произошёл огромный корональный выброс массы (КВМ), передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Расчеты в отношении прибытия КВМ на Землю пока расходятся, но согласно данным НАСА есть вероятность, что КВМ от вспышки и солнечных нитей прибудут на Землю практически одновременно с позднего вечера 6 февраля до позднего вечера 7 февраля.

Аналогично расходятся и прогнозы о силе геомагнитной бури. Наиболее вероятно, что будет достигнут уровень G3 (сильный) и, наверняка, ожидаются полярные сияния на более южных, чем обычно, широтах. Есть и более грустные для метеочувствительных граждан прогнозы - G4 с пиком до G5 в случае одновременного прибытия КВМ.