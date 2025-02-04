Уровень Мирового океана грозит увеличением на 10 метров к этой дате

Об ускорении формирования трещин в ледовом щите Гренландии ученые Даремского университета сообщили накануне.

Специалисты предсказали, что из-за динамической нестабильности уровень Мирового океана может увеличиться на один метр к 2100 году или на 10 метров к 2300 году, передает Day.Az со ссылкой на The Guardian.

Издание сообщает, что с 2016 по 2021 годы из-за изменения климата ледяной щит Гренландии начал трескаться быстрее, чем когда-либо.

В конце ноября ученые из Льежского университета в Бельгии предсказали, что таяние ледников Гренландии значительно ускорится к концу XXI века.