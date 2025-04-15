Слоны образовали "круг тревоги" во время землетрясения

Слоны образовали "круг тревоги" для того, чтобы защитить молодых слонов в зоопарке Сан-Диего во время землетрясения.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Стадо оставалось в строю около четырех минут и продолжало держаться рядом друг с другом после этого.