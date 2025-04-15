https://news.day.az/unusual/1744969.html Слоны образовали "круг тревоги" во время землетрясения - ВИДЕО Слоны образовали "круг тревоги" для того, чтобы защитить молодых слонов в зоопарке Сан-Диего во время землетрясения. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Стадо оставалось в строю около четырех минут и продолжало держаться рядом друг с другом после этого.
Слоны образовали "круг тревоги" во время землетрясения - ВИДЕО
Слоны образовали "круг тревоги" для того, чтобы защитить молодых слонов в зоопарке Сан-Диего во время землетрясения.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Стадо оставалось в строю около четырех минут и продолжало держаться рядом друг с другом после этого.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре