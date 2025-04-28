Спасение кота, застрявшего в отверстии для дождевой воды

В Новороссийске городские спасатели вызволили кота, застрявшего головой в отверстии в заборе. Об этом сообщил начальник Службы спасения города Алексей Одеров в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам сотрудника экстренных служб, к ним обратились жители села Мысхако. Они рассказали об уличном коте, который пытался пролезть через дыру в заборе для слива дождевой воды и застрял. На место выехали коллеги Одерова. При помощи слесарных инструментов специалисты расширили отверстие в стене и животное смогло самостоятельно выбраться на свободу.

Руководитель службы поделился видео, на котором его коллеги с помощью монтировки высвобождают рыжего кота, который в это время жалобно мяукает.

"Благодарить спасателей не стал. Просто ушел", - подытожил Одеров.