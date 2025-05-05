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В Хабаровске лошадь запрыгнула на автомобиль - ВИДЕО

В Хабаровске лошадь запрыгнула на автомобиль. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Животное отделалось лишь раной ноги, а владельцу машины придётся менять лобовое стекло. Хозяина скакуна нашли, он признался, что конь по кличке Заклинатель сбежал по его недосмотру.