В Хабаровске лошадь запрыгнула на автомобиль

В Хабаровске лошадь запрыгнула на автомобиль.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Животное отделалось лишь раной ноги, а владельцу машины придётся менять лобовое стекло.

Хозяина скакуна нашли, он признался, что конь по кличке Заклинатель сбежал по его недосмотру. Мужчине придётся выплатить штраф и компенсировать ущерб водителю.