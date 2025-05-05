https://news.day.az/unusual/1750214.html В Хабаровске лошадь запрыгнула на автомобиль - ВИДЕО В Хабаровске лошадь запрыгнула на автомобиль. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Животное отделалось лишь раной ноги, а владельцу машины придётся менять лобовое стекло. Хозяина скакуна нашли, он признался, что конь по кличке Заклинатель сбежал по его недосмотру.
В Хабаровске лошадь запрыгнула на автомобиль - ВИДЕО
В Хабаровске лошадь запрыгнула на автомобиль.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Животное отделалось лишь раной ноги, а владельцу машины придётся менять лобовое стекло.
Хозяина скакуна нашли, он признался, что конь по кличке Заклинатель сбежал по его недосмотру. Мужчине придётся выплатить штраф и компенсировать ущерб водителю.
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