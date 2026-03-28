Итальянские исследователи заявили об обнаружении в Египте второго Сфинкса

Группа итальянских исследователей считает, что нашла под песками в районе плато Гизы в Египте второго Сфинкса. Об этом сообщил ее руководитель, инженер-радарщик Филиппо Бьонди.

На Стеле Сна, расположенной между лапами Большого Сфинкса, изображены две фигуры сфинксов, что намекает на возможное существование близнеца у легендарного монумента, отмечается в публикации.

Ученые обнаружили, что зеркально известной скульптуре по отношению к двум пирамидам Гизы располагается холм высотой 55 метров.

"Мы находим точную геометрическую корреляцию, 100-процентную корреляцию в этой симметрии", - заявил Бьонди.

Исследователи применили технологию спутникового радара, позволяющую фиксировать минимальные колебания земной поверхности. Полученные данные указывают на массивное сооружение, скрытое под насыпью из затвердевшего песка, который, по словам инженера, имеет неестественное происхождение.

Предварительные сканирования показывают вертикальные шахты и проходы, поразительно похожие на те, что уже найдены под оригинальным Сфинксом. Все эти находки намекают на нечто еще большее - обширный подземный комплекс под самим плато Гиза.