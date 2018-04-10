Оргкомитет третьего Фестиваля буктрейлеров в Азербайджане начинает просмотр конкурсных работ

8 апреля завершился прием заявок для участия в третьем Фестивале буктрейлеров в Азербайджане. Об этом сообщил Trend учредитель проекта Руслан Сабирли, передает Day.Az.

"Организационный комитет приступил к просмотру буктрейлеров и проверяет соответствие работ к конкурсным требованиям фестиваля, после чего буктрейлеры будут представлены на оценку жюри", - отметил Руслан Сабирли.

Фестиваль буктрейлеров проводится под девизом "Kitabı tanıdın, kitabla tanının!" (Популяризуй книгу, популяризуйся книгой!) при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана, Международного центра мугама, Azercell и Libraff. Главная цель - пропаганда книг и книгочтения в обществе, поддержка и развитие креативных форм отношений к книгочтению, выявление талантливых и креативных молодежи в сфере кино, развитие буктрейлеров как искусство и направление в бизнесе. Автор и руководитель проекта - киноактер, продюсер Руслан Сабирли.

Денежные призы за первое, второе и третьи места - 1000, 800 (каждый) и 500 (каждый) манатов, соответственно, а также подарки от партнеров фестиваля. Фестиваль буктрейлеров проводится с 2016 года и приурочен ко Всемирному дню книг и авторского права - 23 апреля.

Сайт фестиваля: www.booktrailer.az, Facebook-страница: www.facebook.com/Booktrailer.Az. По всем вопросам можно обращаться: festival2018@booktrailer.az

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