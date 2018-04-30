США требуют от ЕС и Канады принять квоты за освобождение от пошлин

США требуют от Канады и европейских стран согласиться на квоты со стороны американских властей в обмен на освобождение от импортных пошлин на сталь и алюминий. Об этом сообщает Прайм со ссылкой на агентство Блумберг, передает Day.Az.

Как отмечает агентство, администрация президента США Дональда Трампа просит страны принять квоты в обмен на освобождение от пошлин, которые будут введены 1 мая, когда истечет срок временного освобождения от тарифов. "Мы просим всех: если не тарифы, то квоты", - заявил министр торговли США Уилбур Росс.

По данным агентства, ЕС рассматривает это как торговую войну. Это предложение ставит ЕС перед выбором: либо уступить требованиям США, которые могут нарушить правила международной торговли, или столкнуться со "штрафными тарифами", отмечает Блумберг. Как сообщает агентство, принуждение государств к ограничению поставок товаров нарушает правила ВТО, "запрещающие так называемые произвольные экспортные ограничения", а также противоречит торговой политике ЕС.

Чиновник ЕС заявил агентству, что требования Трампа снизить экспорт стали и алюминия до 90% от уровня предыдущих двух лет неприемлемы.

"Торговая война - это поражение для всех", - заявил министр финансов Бельгии Йохан Ван Овертвельдт. "При обдумывании ответных мер нужно соблюдать хладнокровие, но основная мысль в том, что никто не выиграет в торговой войне, поэтому мы стараемся избежать ее любой ценой", - заявил Овертвельд.

США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Как заявил Трамп, пошлины вводятся на длительное время. При этом для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и стран Евросоюза Белый дом приостановил действие этих пошлин до 1 мая. До этой даты США и эти страны ведут переговоры, после чего Соединенные Штаты могут продлить отсрочку в зависимости от результатов дискуссии.

Ранее телеканал CNBC со ссылкой на источник сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа может продлить после 1 мая отсрочку импортных пошлин на сталь и алюминий для ряда стран, в частности, для Канады и Мексики. Пошлины для Южной Кореи будут отменены на постоянной основе, поскольку страна согласилась на квоты в рамках нового торгового соглашения.

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