США существенно уменьшат объем закупаемой в Иране нефти

Президент США Дональд Трамп распорядился существенно уменьшить объем нефти и нефтепродуктов, закупаемых в Иране, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я установил ..., что мы располагаем достаточным объемом поставок нефти и нефтепродуктов из других стран, чтобы позволить значительное сокращение этих закупок непосредственно из Ирана или через международные финансовые институты", - говорится в заявлении президента США. Меморандум Трампа адресован руководителям госдепартамента, минфина и минэнерго.

США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и заявили о повторном введении против Ирана санкций, существовавших до соглашения. Остальные члены "шестерки" международных посредников (Россия, КНР, Великобритания, Франция, Германия) выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном. В связи с санкциями США ожидается сокращение предложения нефти со стороны Ирана.