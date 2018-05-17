В трех провинциях Турции обнаружена нефть

В трех провинциях Турции обнаружены месторождения нефти, об этом говорится в сообщении турецкой официальной газеты "Resmi Gazete". В сообщении отмечается, что нефть найдена в провинциях Мардин, Шырнак и Битлис, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В сообщении отмечается, что в настоящее время ведется оценка потенциала обнаруженных нефтяных месторождений.

Отметим, что ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак сказал, что в ближайшие годы в Турции будут расширены работы по разведке углеводородов.

"Потребление энергоресурсов в Турции растет и для уменьшения зависимости от импорта в настоящее время на Черном море ведется активный поиск залежей углеводородов", - сказал Албайрак.

Ранее, в январе текущего года на месторождении "Магрип" в районе Курталан турецкой провинции Сиирт были обнаружены запасы высококачественной нефти.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook