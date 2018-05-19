Принц Гарри в день свадьбы получил титул герцога

Британский принц Гарри в день свадьбы с американской актрисой и фотомоделью Меган Маркл получил титул герцога Сассекского. Как говорится в сообщении, распространенном в субботу Букингемским дворцом, такое решение приняла бабушка принца Гарри, королева Елизавета II, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Королева сегодня с удовольствием предоставила титул герцога принцу Генри Уэльскому (официальное имя принца Гарри - Генри Чарльз Альберт Дэвид Маунтбаттен-Виндзор). Его титулами будет герцог Сассекский, граф Дaмбартон и барон Килкил", - говорится в королевском указе. Там же прописано, как теперь стоит называть Гарри, который занимает шестую строчку в списке претендентов на британский престол, а также его будущую супругу. "Таким образом принц Гарри становится его королевским высочеством герцогом Сассекским, а Меган Маркл после свадьбы станет ее королевским высочеством герцогиней Сассекской".

Тем временем, как и ожидалось, Меган Маркл не стала принцессой. Так, титул покойной матери Гарри и первой жены принца Уэльского Чарльза - принцессы Дианы - был неофициальным: так ее именовала пресса, но сама королевская семья не наделяла Диану подобным статусом. Ранее Елизавета II присвоила титул герцога и герцогини Кембриджской старшему брату Гарри, второму в очереди наследнику британского трона принцу Уильяму и его супруге Кэтрин (Кейт).

Церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл пройдет в субботу в городе Виндзор. Местом главных торжеств станет главная загородная резиденция британских монархов Виндзорский замок. В честь именно этого комплекса, зданий с 900-летней историей, который удален от Лондона на 34 км, весь королевский дом Великобритании с 1917 года носит фамилию Виндзоров.

Торжество будет транслироваться в прямом эфире. В городе ожидаются около 100 тыс. человек, некоторые из которых приехали ради бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл за несколько дней до события. Так, телеканал Sky News показала пенсионерку Джоан, которая, прибыв из Шотландии, спала три дня на улице Виндзора, чтобы зарезервировать себе место с той точки, откуда она сможет мельком увидеть молодоженов.

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