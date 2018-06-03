В Ереване устроили резню в ТЦ

Трое мужчин устроили поножовщину в крупнейшем ювелирном торговом центре Еревана - "Мир золота", сообщает пресс-служба армянской полиции.

Один из участников конфликта скончался в результате полученных ранений, второй госпитализирован. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Росбалт.

"Второго июня из станции "скорой помощи" сообщили об обнаружении на территории торгцентра "Мир золота" тела мужчины лет сорока. Через пять минут поступила информация о госпитализации оттуда же 33-летнего мужчины с колото-резанными ранами", - гласит сообщение полиции в Facebook.

По данным правоохранителей, обоих мужчин ранил третий участник ссоры, которому удалось скрыться. Его личность установлена, он объявлен в розыск.

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