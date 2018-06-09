Саудовская Аравия начала наращивать добычу нефти

Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после продолжавшегося около двух лет сокращения. Об этом говорится в статье, опубликованной в пятницу в газете The Wall Street Journal.

Как отмечают источники издания из числа официальных лиц, в течение мая объем добычи в королевстве был увеличен более, чем на 100 тыс. баррелей в день. Он достиг примерно 10 млн баррелей в день. В течение этого месяца чиновники планируют увеличить показатель не менее, чем еще на 100 тыс. баррелей в день, отмечает издание. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

"Данный шаг позволит уменьшить обеспокоенность на рынках", - отметил один из источников. Он констатировал, что имеются опасения относительно перебоев поставок нефти из Ирана.

По оценкам издания, "объем, на который увеличена добыча сырой нефти, не является очень большим по меркам Саудовской Аравии". При этом, как подчеркивается в материале, предпринятые королевством меры "свидетельствует о резком смене курса Эр-Риядом, который возглавлял коалицию стран из числа крупных поставщиков нефти, которые в течение последних двух лет значительно уменьшили объемы добычи".

В публикации приводятся данные консультационной компании Kpler, согласно которым объемы экспорта из королевства в мае выросли на 300 тыс. баррелей в день. Издание отмечает, что показатели добычи нефти и ее экспорта не всегда "двигаются в тандеме".

Ранее на этой неделе агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что представитель администрации США позвонил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду и обратился к нему с просьбой увеличить добычу нефти в случае, если цена на нее начнет возрастать в результате возобновления американских санкций против Ирана и сокращения экспорта иранской нефти. Один из источников добавил, что разговор состоялся 7 мая, за день до того, как президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана.

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