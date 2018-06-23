В Эфиопии прогремел взрыв на митинге в поддержку нового премьер-министра - ФОТО

23 июня 2018 12:19

Взрыв произошел на митинге в поддержку нового премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда, в результате несколько человек получили ранения, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В Аддис-Абебе прогремел взрыв на митинге сторонников нового премьера Абия Ахмеда. Несколько человек получили ранения. Полиция начала расследование случившегося", - сообщается в Twitter местного издания Reporter.

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, на месте происшествия работают бригады скорой помощи.

Абий Ахмед вступил в должность премьер-министра в начале апреля, вскоре после чего провел ряд политических и экономических реформ.

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