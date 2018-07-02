ЕС может ввести таможенные пошлины на американские товары
2 июля 2018 14:47 185
Штрафные пошлины США на импорт автомобилей могут повлечь за собой ответные меры по всему миру, которые затронут американские товары на сумму до 300 млрд долларов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в письме Европейской комиссии американскому министерству торговли. Документ оказался в распоряжении The Financial Times.
Брюссель впервые прямо отреагировал на заявления Вашингтона о возможном введении пошлин на автомобили из ЕС и других стран, отмечает издание.
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