ЕС может ввести таможенные пошлины на американские товары

Штрафные пошлины США на импорт автомобилей могут повлечь за собой ответные меры по всему миру, которые затронут американские товары на сумму до 300 млрд долларов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в письме Европейской комиссии американскому министерству торговли. Документ оказался в распоряжении The Financial Times.

Брюссель впервые прямо отреагировал на заявления Вашингтона о возможном введении пошлин на автомобили из ЕС и других стран, отмечает издание.

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