Массовая драка подростков в России попала на камеры - ВИДЕО
5 июля 2018 17:21 326
Омские подростки устроили массовую драку на улице и попали на запись камер видеонаблюдения. Кадры публикует НГС.ОМСК, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
На них видно, как молодые люди дерутся возле стоящего на дороге маршрутного такси, никто из очевидцев конфликта не пытается их разнять.
По данным издания, драка началась с того, что толпа подростков набросилась на троих 16-летних сверстников, те попытались забежать в салон автобуса, чтобы скрыться, но нападавшие настигли их и серьезно избили. Один из пострадавших был госпитализирован в больницу с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.
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