Будапешт превратят в велосипедный город
Будапештский транспортный центр (BKK) инициировал создание новой велосипедной карты в рамках проекта по превращению Будапешта в велосипедный город.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе этого проекта запущен популярный прокат велосипедов MOL Bubi. Кроме этого, стратегические планы BKK включают в себя пропаганду экологически чистого общественного транспорта и создание новых маршрутов в городе.
С начала запуска системы проката общественных велосипедов MOL Bubi она стала еще более популярной среди пользователей с момента реконструкции метро, начатой в прошлом году. Теперь BKK опубликовал новую велосипедную карту, охватывающую все маршруты, которые могут использовать велосипедисты в Будапеште.
Помимо карты, на сайте bkk.hu/bicikli представлены новые дополнительные функции, такие, как BKK Trip Planner, которые будут особенно полезны при планировании нового маршрута или поездки.
Отличная новость для иностранцев и туристов: теперь велосипедная карта доступна и на английском языке, поэтому посетители смогут использовать ее для планирования интересных поездок на велосипеде по Будапешту.
Дополнительные функции карты включают в себя: основные велосипедные маршруты, маршруты с меньшим автомобильным движением, улицы с односторонним движением и т.д.
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