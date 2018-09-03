Названа причина утечки воздуха на МКС

Причиной разгерметизации корабля "Союз МС-09" стал производственный брак - просверленное еще на Земле отверстие во внутреннем корпусе. Об этом рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, знакомый с ситуацией, передает Day.Az.

Утечку воздуха на МКС нашли в ночь на четверг, 30 августа. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил, по выражению главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, "микротрещину" в космическом корабле "Союз МС-09". Она располагалась в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожала возвращению космического корабля на Землю.

При этом ранее считалось, что трещина образовалась из-за попадания микрометеорита. Вечером следующего дня российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком.

"Причина появления отверстия во внутреннем корпусе бытового отсека корабля "Союз МС-09" установлена. Она возникла еще на Земле. Ответственный за халатность установлен", - сказал источник РИА Новости.

По словам другого источника, сотрудник, скорее всего, после того, как осознал ошибку, заделал ее специальным клеем, поэтому она не была обнаружена во время проверки космического корабля на герметичность перед запуском и не давала о себе знать первые два месяца орбитального полета.

"Однако в дальнейшем клей подсох и был выдавлен, открыв отверстие", - сказал второй собеседник.

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" начала внутреннее расследование.

Ранее "Роскосмос" заявил, что специальная комиссия проведет расследование и выяснит причины произошедшего.

"Рассматриваются абсолютно все варианты. Комиссия свои выводы сделает и опубликует. Не исключается ни один из вариантов. Все в стадии проработки и поверки", - сказали в пресс-службе госкорпорации.

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