У берегов Эквадора произошло мощное землетрясение
4 сентября 2018 09:57 160
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Эквадора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS), передает Day.Az.
Толчки зафиксированы в 23.37 понедельника по времени UTC в 541 километре к северо-востоку от города Пуэрто-Бакерисо-Морено. Очаг землетрясения залегал на глубине 10,4 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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