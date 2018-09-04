У берегов Эквадора произошло мощное землетрясение

4 сентября 2018 09:57

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Эквадора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS), передает Day.Az.

Толчки зафиксированы в 23.37 понедельника по времени UTC в 541 километре к северо-востоку от города Пуэрто-Бакерисо-Морено. Очаг землетрясения залегал на глубине 10,4 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

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