В Кении корова задушила напавшего на нее льва. Об этом сообщил информационный портал Nairobi Wire, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел в деревне Лусиути на территории округа Меру Восточной провинции страны. По словам местных жителей, лев сбежал из Национального парка Меру две недели назад и все это время нападал на домашний скот: коров, овец и коз.

Однако очередная попытка поохотиться закончилась смертью хищника. Увидев приближающегося льва, корова бросилась бежать и задушила его веревкой, которой была привязана к дереву.

Полицейские подтвердили произошедшее и отметили, что на теле льва не было следов от выстрелов или порезов. Тем не менее труп животного забрали на экспертизу.

Житель деревни Стэнли Мвенда (Stanley Mwenda) отметил в интервью ресурсу Standardmedia, что все благодарны корове за избавление от хищника: "Сотрудники природоохранной службы неделями не могли поймать льва. Мы десять дней жили в страхе, наконец-то это закончилось, но, хотя никто не пострадал физически, сообществу был нанесен сильнейший психологический удар".

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