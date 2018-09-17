Наводнения в Нигерии унесли жизни более 100 человек

Свыше ста человек погибли за последние дни в Нигерии в результате обширных наводнений. После продолжительных ливней вышли из берегов две крупнейшие реки страны - Нигер и Бенуэ.

Об этом сообщила в понедельник британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на Национальное управление по борьбе с последствиями стихийных бедствий Нигерии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Более всего пострадали сельские районы, где половодье затопило посевы продовольственных культур, жилые дома, автодороги. Тысячи людей вынуждены покинуть свои родные места в центре и на юге Нигерии. Наиболее острая обстановка сложилась в штате Нигер, где стихия унесла жизни 40 человек. Всего наводнения затронули 12 штатов Нигерии.

Ливни в Нигерии пока не стихают. Власти страны рассматривают вопрос о введении чрезвычайного положения для мобилизации ресурсов страны на борьбу со стихией.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook