Канцлер Австрии признал наличие напряженности в отношениях между странами ЕС

Отношения между странами ЕС характеризуются наличием напряженности сразу по нескольким направлениям. Такое мнение высказал в понедельник канцлер Австрии Себастьян Курц в ходе визита в Париж, где его в Елисейском дворце принимал президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщило AFP.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, во французскую столицу глава австрийского правительства прибыл в рамках подготовки к неформальному саммиту ЕС, который пройдет по инициативе председательствующей сейчас в Евросоюзе Австрии 20 сентября в Зальцбурге. "Главной целью на время нашего председательства станет поддержка тех, кто хочет выстроить мосты внутри Европейского союза, поскольку на сегодняшний день имеется слишком много очагов напряженности внутри ЕС - между востоком и западом, между севером и югом", - констатировал Курц.

Как подчеркнул австрийский канцлер, залогом процветания Евросоюза может стать только совместная работа всех его участников над проблемами континентального сообщества. "Европейский союз сможет достичь успеха только в том случае, если мы будем работать и действовать сообща", - сказал он.

Неформальная встреча глав государств и правительств Евросоюза пройдет 20 сентября в Зальцбурге. Главной ее темой станет проблема регулирования миграции на европейском континенте. Подготовка к саммиту ведется на фоне заочной полемики между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который вместе с главой МВД Италии Маттео Сальвини занял жесткую позицию по миграционному вопросу, требуя остановить поток нелегалов из Африки и Азии.

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