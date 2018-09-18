В Австрии поезд столкнулся с автобусом, есть погибший и пострадавшие

18 сентября 2018 12:28

Один человек погиб и 11 пострадали при столкновении поезда и рейсового автобуса в городе Грац на юго-востоке Австрии. Об этом сообщила во вторник полиция федеральной земли Штирия, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно сообщению полиции, инцидент произошел около 08.00 по местному времени. Поезд и рейсовый автобус столкнулись в Граце на железнодорожном переезде на улице Гроттенхофштрасе.

"К настоящему моменту погиб один человек, 11 получили ранения", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

Других подробностей случившегося пока нет.

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