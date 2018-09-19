Cтрашный шторм сорвал свадебную церемонию - ВИДЕО

19 сентября 2018 18:02

Внезапный шторм испортил свадебную церемонию на Филиппинах. Видео страшного инцидента публикуют очевидцы в Сети, передает Day.Az со ссылкой на http://ren.tv.

Молодожены едва успели дать друг другу клятвы в вечной любви и верности и готовились выйти в зал для первого танца, как вдруг раздался шум, свист ветра. На лицах новобрачных и их гостей застыл ужас. Погас свет, началась паника.

О дальнейшей судьбе молодоженов не сообщается.

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Нажмите на видео для просмотра:
Cтрашный шторм на Филиппинах сорвал свадебную церемонию

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