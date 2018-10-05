Россия и Индия призвали страны к выполнению Парижского соглашения

РФ и Индия призвали все государства к выполнению Парижского соглашения по климату в полном объеме. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Текст опубликован на сайте Кремля.

"Они (стороны) призвали все государства к выполнению в полном объеме Парижского соглашения, принятого в соответствии с принципами Рамочной конвенции ООН об изменении климата, в том числе принципом общей, но дифференцированной ответственности и соответствующими возможностями, и настоятельно призвали развитые страны предоставлять развивающимся государствам финансовую и технологическую поддержку, а также оказывать последним содействие в целях расширения их возможностей по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним", - говорится в документе.

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